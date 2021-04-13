  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 5 aşamalı plan çerçevesinde gevşetilecek
Avrupa

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 5 aşamalı plan çerçevesinde gevşetilecek

Hollanda'da hükümet, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'dan itibaren 5 aşamalı plan dahilinde gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:45:00 -
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 5 aşamalı plan çerçevesinde gevşetilecek

Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği ortak basın toplantısında, 28 Nisan'dan itibaren tedbirlerin gevşetileceği belirtildi.

Ülkede 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Plan kapsamında negatif test sonucu olan yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği belirtildi.

Ayrıca, okul saatleri dışında 4 ila 12 yaş çocuklar için hizmet veren çocuk bakım evlerinin 19 Nisan itibarıyla açılacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanı De Jonge, eğer üçüncü dalga aşılabilirse tedbirlerde gevşemelerin başlayabileceğini kaydetti.

Plana göre, hükümet 20 Nisan'da yapacağı toplantıda 28 Nisan itibariyle gevşeme takviminin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini açıklayacak.

Hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk durumuna göre planda değişikliğe gidilebileceğini belirten De Jonge, ilk aşamada evlere kabul edilen misafir sayısının birden ikiye yükseltileceğini belirtti.

11 Mayıs'ta başlaması planlanan ikinci aşamada negatif test ibraz edenler müze, hayvanat bahçesi ve stadyumlara alınabilecek.

25 Mayıs'ta başlaması planlanan üçünü aşamada kafe ve restoranların açılması öngörülüyor.

16 Haziran'da başlayacak dördüncü aşamada daha fazla toplu etkinliklere izin verileceği belirtilirken, 1 Temmuz itibarıyla tüm yetişkinlerin en az ilk doz aşılarının yapılacağı beşinci aşamaya geçileceği aktarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın
Teknoloji

İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın

Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar internet üzerinde çok fazla vakit geçirmeye başladı. İnternette gezinirken mağdur duruma düşmem..
Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar
Teknoloji

Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı netleşti. Türkiye ilk defa yüzer bir unsura SİHA koyarak..
Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?
Gündem

Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?

Tuncay Özkan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in sırada beklerken ki bir fotoğrafını paylaşarak kendince hükümeti hedef aldı. Başörtüsü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay