CHP ve İP'ten FETÖ-PKK yürüşünde "terörist Erdoğan" sloganları atanlarla toplantı! Akit TV'de yayınlanan Söz Meydanı programında Hollanda'da yapılan bir toplantıya dikkat çekildi. CHP ve İYİ Parti'lilerin FETÖ ve PKK yürüyüşünde "Terörist Erdoğan" sloganları atanlarla birlikte toplantı yaptığı belirlendi.

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