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CHP ve İP'ten FETÖ-PKK yürüşünde "terörist Erdoğan" sloganları atanlarla toplantı!

Akit TV'de yayınlanan Söz Meydanı programında Hollanda'da yapılan bir toplantıya dikkat çekildi. CHP ve İYİ Parti'lilerin FETÖ ve PKK yürüyüşünde "Terörist Erdoğan" sloganları atanlarla birlikte toplantı yaptığı belirlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 02:30
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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 02:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • komünistkomünist5 sa önce
    iyi sallamalar, hiç tutturamadınız ama
  • pınar demirpınar demir5 sa önce
    şaşırmadık ...sen bu milletten maaş al git kuyumuzu kaz bir de bunların peşlerinden giderler şımartırlar
  • günce günce 7 sa önce
    Birgün belanızı birbirinizden bulacaksınızterörist köpekler şer odakları chpkk ipkk hdpkk fettöşün itleri hep bir oldunuz.vatanına kim hainlik ettide utanmadan Sayın ERDOĞANA iftira atıyorsunuz leş kargaları

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