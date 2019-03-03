0553 313 94 23

Hollanda’da camiye saldırı

Hollanda’nın Lahey şehrindeki As Soennah Camii’nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimize hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı.

03 Mart 2019 Pazar 19:24
Hollanda’da camiye saldırı

Hollanda’nın Lahey şehrindeki As Soennah Camii’nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimize hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı. Dernek Başkanı Abdelhamed Taheri, bölgedeki Müslümanların korkmaya başladığını söyledi. Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke ise saldırıyı, “Utanç verici” diyerek kınadı.


Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Hazreti Muhammed aleyhisselama hakaret eden bir öğretim görevlisi açığa alınmıştı. Olayın ardından, Lahey’deki As Soennah Camii’nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimize hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı. Pankartların sabah namazının kılındığı sırada, kimliği belirsiz kişilerce bırakıldığı öğrenildi. As Soennah Camii Yönetim Kurulu Başkanı Abdelhamed Taheri, “Bu sadece camimize yapılan saldırı değil, tüm Müslüman dünyasına yapılan bir saldırıdır” değerlendirmesinde bulundu. Taheri, cemaatin pankartları gördükten sonra korktuğunu ve polisi aradığını aktararak, polisin maket ve pankartları kaldırdığını açıkladı. Sabahtan beri birçok Müslümanın camiye gelerek endişelerini kendisine dile getirdiğini söyleyen Taheri, “Camiye daha önce de yapılan saldırıları yetkililere şikayet etmiştik ancak, bu konunun ‘hükümetin önceliğinde olmadığı’ cevabını aldık” ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı: “Utanç verici”


Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, saldırı sonrasında yaptığı basın açıklamasında , “Camiye yönelik yapılan saldırı utanç verici bir eylem. Rahatsız edici pankartın ve maketin yerleştirilmesinin haberini üzüntü ile karşıladım” dedi. Hollanda’da herkesin dinini ya da yaşam felsefesini özgürce kullanma ya da inanma sahip olduğunun altını çizen Krikke, “Lahey’de birbirimize, ancak yasa çerçevesinde ve birbirlerinin fikirlerine saygı göstererek, gereksiz yere zarar vermeden ve birbirlerine zarar vermeden hak etme hakkımız var” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu coğrafyada her karar önemlidir"
    1. "Bu coğrafyada her karar önemlidir"
    2. HDP binasında terör operasyonu!
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Voleybol: Toplu sonuç
    5. Darbeci Guaido'dan tehlikeli çağrı:..
    6. İlginç eylem: Yan yana dizip, gömdüler!
    7. Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
    8. Polisin aradığı çalıntı motosikleti..
    9. Hentbol: Toplu sonuç
    10. Vatani görevini yaparken hayatını..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    12. Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının..
    13. Çamaşır asarken ikinci kattan düştü
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Sancaktepe’de sporcu minikler..
    16. Malatyaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük..
    17. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
    19. Millet İttifakı birbirine düştü!
    20. Çamaşır asarken balkondan düşen kadın..
    21. Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk..
    22. İlk etabı açıldı! Mesafe 10 dakikaya..
    23. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    24. Rıfat Erdem’in seçim irtibat bürosu..
    25. "Başkaları için korku olan seçim,..
    26. İklim treninin Avrupa turu tamamlandı
    27. İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a..
    29. Sigara vermeyen genci bıçaklayan..
    30. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var