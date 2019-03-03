0553 313 94 23

Hollanda'da camiye saldırı

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, Lahey kentindeki bir camiye saldırı düzenledi.

03 Mart 2019 Pazar 16:18
Hollanda'da camiye saldırı

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, Lahey kentindeki bir camiye İslamofobik saldırı düzenledi.

PEGIDA hareketi, Faslıların gittiği As Soennah Camisi’nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket astı.

AS Soennah Camisi Başkanı Abdelhamed Taheri, AA muhabirine, sabah namazı sonrası eve giderken pankart ve maketi fark ettiklerini belirterek, "Cemaat bu görüntüden çok korktu. Kısa süre sonra polis caminin önüne gelerek pankartı ve maketi oradan kaldırdı." dedi.

Taheri, bu saldırının Müslümanların en sevdiği kişiye karşı olduğu için dünya genelinde tüm Müslümanları derinden yaralayacağına vurgu yaparak, "Sabahtan beri birçok Müslüman 'neler yapabiliriz' diye camiye akın ediyor ve bu durumdan endişe duyuyorlar. Cami yönetimi olarak insanları ve cemaati sakinleştirmeye çalışıyoruz fakat duygular üst düzey yoğunlukta. Bu seferki saldırıdan insanlar çok üzgün ve kırgın." ifadesini kullandı.

Saldırının kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın yaptığını ifade eden Taheri, "Caminin etrafında bulunan güvenlik kameralarından cemaatin sabah namazında bulunduğu vakitte PEGIDA mensubu üç kişinin Peygamber Efendimize hakaret içeren bu çirkin saldırıyı yaptıklarını gördük. PEGIDA daha sonra sosyal medya hesaplarında pankart ve maketin fotoğrafını paylaştı ve bir saat sonra paylaşımı sildi. Ama biz bu paylaşım silinmeden fotoğrafını çektik." diye konuştu.

As Soennah camisine daha önce yapılan saldırıları çatı kuruluşlarla birlikte hükümet yetkililerine birçok kez bildirdiklerini ancak bu konunun hükümetin önceliğinde olmadığını vurgulayan Taheri, "Şu an ne zaman bir kurban verilecek onu bekliyoruz." dedi.

Taheri, yapılan saldırının sadece kendi camilerine değil tüm Müslümanlara yapılmış olduğunu kaydetti.

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:18
  1. As Soennah Cami
  2. Hollanda
  3. islamofobik saldırı
  4. lahey
  5. PEGIDA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesin aday listeleri ilan ediliyor - OSMANİYE
    1. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    2. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay..
    4. Seçim kurulu ilan etti: İşte il il..
    5. Efelerin bileği bükülmüyor
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    7. Muğlalı kadınlar yapıyor, ABD'ye ihraç..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için..
    9. Midyat itfaiyesi yeni binasında..
    10. Uysal engelli bireylerle kahvaltıda..
    11. Maçın ardından
    12. Yediemin otoparkında bir garip olay
    13. Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi
    14. Aydınlı arıcılarda Başkan Özdemir..
    15. Almanya'dan Esed'e uyarı: Onları imha et
    16. Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece..
    17. Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi..
    18. Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki..
    20. Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi
    21. Şehidin adı bilgi ve kültür evinde..
    22. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    23. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    25. Yenice 263 şehit madenciyi unutmadı
    26. Mısırdaki idamlara tepki için yürüdüler
    27. Arnavutköy'de silahlı kavga: 4 yaralı
    28. Aykut Kocaman: “İki tarafın da..
    29. Seçim bürosuna taşlı saldırı
    30. Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji Spor..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var