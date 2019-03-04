0553 313 94 23

Hollanda'da camiye İslamofobik saldırıya kınama

04 Mart 2019 Pazartesi 18:53
Hollanda'da camiye İslamofobik saldırıya kınama

UTRECHT (AA) - Hollanda'da Fas Camileri Konseyi (RMMN) ve Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH), Lahey kentindeki pazar günü As Soennah Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

RMMN'den yapılan yazılı açıklamada, saldırının Müslümanlara karşı hakaret olduğu belirtilerek, Hollanda hükümeti ve başbakanının güçlü bir mesajla saldırıyı kınaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın amacının, medyanın ilgisini çekerek, Müslümanlara ve camilere karşı nefretin ve şiddet eylemlerinin meşrulaştırma olduğu kaydedildi.

Bu tür saldırıların ülkede topluluklar arasındaki ayrıştırmaya büyük katkı sağlayacağının altı çizilen açıklamada, saldırının "iğrenç" ve "acı verici" olmasına rağmen ülkede yaşayan Müslümanların provokasyona gelmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, PEGIDA'nın yaptığı eylem terör saldırılarına benzetilerek, "Bunlar da aynı terör saldırılarını yapanlar gibi bazı kışkırtıcı eylemler ve liderlerden ilham alıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.

SIORH'tan yapılan yazılı açıklamada ise camiye yapılan saldırının "seviyesizce" işlenmiş bir suç olduğu belirtildi.

Müslümanlara karşı defalarca işlenmiş saldırılardan bir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililerden özellikle de Lahey Belediye Başkanı'ndan bu iğrenç saldırıya karşı açık ve net bir şekilde tavır sergilemelerini talep ediyoruz. Müslümanların daha iyi korunması ve zanlıların bulunup cezalandırılması için hükümetin bütün imkanları kullanması çağrısında bulunuyoruz. Hükümet bunu yaparak ülkede Müslüman düşmanlığına tolerans tanınmadığını ve cezalandırılacağını göstermiş olacaktır."

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup dün, Lahey kentindeki Faslıların gittiği As Soennah Camisi'nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket asmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:53
  1. cami
  2. Hollanda
  3. islamofobik saldırı
  4. kınama
  5. PEGIDA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi
    1. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    2. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    3. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    4. "Çok kırılgan bir takımız"
    5. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    6. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    7. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    8. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    9. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    10. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    11. Yeni S-400'ler teslim edildi
    12. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    13. Kalp krizi neden olur?
    14. AK Parti'nin Bartın mitingi
    15. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    16. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    17. AK Parti'nin Bartın mitingi
    18. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    19. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    20. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    21. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    22. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    23. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    24. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    25. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    26. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    27. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    28. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    29. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    30. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk