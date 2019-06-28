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Hollanda'da camide bıçaklı saldırı

Breda kentinde Faslıların gittiği bir caminin cemaatine cuma namazı vaktinde bıçaklı saldırı düzenlendi

28 Haziran 2019 Cuma 23:40
Hollanda'da camide bıçaklı saldırı

BREDA (AA) - Hollanda'nın Breda kentinde "Faslı Müslümanların Vakfı" isimli caminin cemaati, bıçaklı saldırının hedefi oldu.

Breda polisinden yapılan yazılı açıklamada, 13.30'da bir kişinin elinde bıçakla Antiloop Sokağı'ndaki Faslı Müslümanların Vakfı camisine girdiği, saldırganın caminin içinde bir kişiyi yakaladığı belirtildi.

Daha sonra yalnız başına dışarıya çıkan saldırganın caminin çevresinde gözaltına alındığı ve saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Saldırganın kimliği ya da saldırının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 23:40
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