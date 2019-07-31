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Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi

Ülkedeki Müslümanlar, yarın yürürlüğe girecek burka yasağına uymayanlara ceza kanununun 53. maddesi uyarınca sivil halk tarafından müdahale edilebileceğini yazan Algemeen Dagblad gazetesine tepki gösterdi- Birlik Partisi Lideri Arnoud Van Doorn:- "Toplu taşıma araçları, hastane ya da okullarda bulunan burkalı kadınlara halk tarafından müdahale serbest. Yani şimdi İslam düşmanları elindeki birayla burkalı kardeşlerimize fiziksel müdahalede bulunabilecek. Bu durum annelerimizi, kız kardeşlerimizi ve kızlarımızı korumak zorunda olduğumuzu gösteriyor"- Hollandalı avukat Wil Eikelboom:- "AD gazetesi bugün polis gelene kadar sivil bir kişinin burkalı bir kadını toplu taşıma aracında yere yatırarak, ona müdahale edebileceğinin ipucunu veriyor. Bu iğrenç"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18
Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Müslümanlar, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek burka yasağı kapsamında sivil halkın yasağa uymayanlara fiziki müdahalede bulunabileceğini yazan gazeteye tepki gösterdi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad (AD), burka yasağına ilişkin haberinde, halkın, burkalı bir kadından rahatsız olması halinde sözlü ve fiziki müdahale hakkına sahip olduğunu yazdı.

Gazete bu hakkın, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "sivil halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddesi kapsamına girdiğini ve burka yasağının da bu kapsamda değerlendirileceğini ileri sürdü.

Ülkede başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medyadan, bu madde doğrultusunda sivillerin müdahale hakkından ve gazetenin haberiyle adeta Müslümanları hedef göstermesinden rahatsız olduklarını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, gazeteyi, böyle bir haber yaparak kişileri şiddete teşvik etmek ve İslam karşıtlarına yol göstermekle suçladı.

- "İslam düşmanları burkalı kadınlara müdahalede bulunabilecek"

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak İslamiyet'i seçen ve Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma araçları, hastane ya da okullarda bulunan burkalı kadınlara halk tarafından müdahale serbest. Yani şimdi İslam düşmanları elindeki birayla burkalı kardeşlerimize fiziksel müdahalede bulunabilecek. Bu durum annelerimizi, kız kardeşlerimizi ve kızlarımızı korumak zorunda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Müslümanların kurduğu Nida Partisi yönetimi de gazetenin haberinden kaygı duyduklarını belirterek, "Sembolik bir zorba önlemle başlayan burka yasağının pratikte çok büyük ve geniş etkileri var. Bireysel özgürlüğün kısıtlanmasının yanı sıra insanlar bundan sonra kendi başlarına hareket edip kahramanca hareket ettiklerini zannedecekler. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı avukat Wil Eikelboom da "AD gazetesi bugün polis gelene kadar sivil bir kişinin burkalı bir kadını toplu taşıma aracında yere yatırarak, ona müdahale edebileceğinin ipucunu veriyor. Bu iğrenç." ifadesini kullandı.

Hollanda Senatosu uzun süredir tartışılan burka yasağını öngören yasayı geçen yıl onaylamıştı. Yasayla, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatması yasaklanıyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları yasağı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.





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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18
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