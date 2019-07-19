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Hollanda'da burka yasağı cezalarını Nida partisi ödeyecek

Ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek burka yasağı kapsamında verilecek cezaları Müslümanların kurduğu Nida partisi karşılayacak- Lahey Belediye Meclisi Nida Partisi Sözcüsü Cemil Yılmaz:- "Gücümüz yettiği kadar ödeyeceğiz. Bizi aştığı zaman bu cezaların ödenebilmesi için fon kuracağız. Bu konuda Müslüman olsun olmasın bizi destekleyen çok kişi var"

19 Temmuz 2019 Cuma 21:13
Hollanda'da burka yasağı cezalarını Nida partisi ödeyecek

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek burka yasağı kapsamında verilecek cezaları, ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi ödeyecek.

Nida Partisi Lahey Belediyesi Meclisi Grup Temsilcisi Cemil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan burka yasasının öngördüğü 150 avro para cezasını üstleneceklerini duyurdu.

Kendi rızasıyla burka giyen kadınlara destek olmak istediklerini belirten Yılmaz, "Burka yasağı yasasının oluşumunda ve gelişmesinde burka giyen kadınlar çok yıprandı ve suçlu damgası yediler. Sanki toplum için bir tehlikeymiş gibi görülüyorlar." dedi.

Yılmaz, bunun toplum içerisinde ayrışmaya yol açtığına işaret ederek, "Herkes giyim tarzında özgürdür. Bu yüzden yakında başlayacak burka yasağı kapsamında verilecek bütün cezaları karşılamaya hazırız. Burka giyip ceza alan kadınlar bunun için bize başvuru yapabilirler." ifadesini kullandı.

Cezaları belli bir süre için değil her zaman karşılayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Gücümüz yettiği kadar ödeyeceğiz. Bizi aştığı zaman bu cezaların ödenebilmesi için fon kuracağız. Bu konuda Müslüman olsun olmasın bizi destekleyen çok kişi var." diye konuştu.

Hollanda Senatosu geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasayla, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatılması yasaklanıyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht Belediye Başkanları geçen sene, ülkede onaylanan burka yasağını uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.



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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:13
  1. burka yasağı cezası
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