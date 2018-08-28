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Hollanda'da başörtüsü skandalı! Ayrımcılık yapıyorlar

Hollanda'da Maastricht Üniversitesine bağlı merkezin yaptığı bir araştırma, meslek liselerindeki yabancı öğrenciler arasında özellikle Müslüman başörtülü adayların iş yerlerine yaptıkları staj başvurusunda ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya çıkardı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:03
Hollanda'da başörtüsü skandalı! Ayrımcılık yapıyorlar

Hollanda'da yapılan bir araştırma, işverenlerin, staj başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığını ortaya koydu.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığınca yapılan açıklamada, Maastricht Üniversitesine bağlı Eğitim ve İşgücü Piyasası için Araştırma Merkezinin araştırmasına göre, ayrımcılığın özellikle başörtülü ve "riskli gençler" ön yargısıyla bakılan öğrencilere yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, meslek okullarındaki yabancı öğrencilerin yüzde 24'ünün, staj yeri bulabilmek için en az dört defa staj başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilerek sadece yüzde 48'inin bir kerede staj yeri bulabildiği kaydedildi. Bu oranın Hollandalı öğrenciler için yüzde 68 olduğu bilgisi paylaşıldı.

KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "kabul edilemez" bir durum olduğunu ifade etti.

İşverenlerin elemansızlıktan şikayet ettiğini fakat aynı zamanda ayrımcılığın söz konusu olduğunu vurgulayan Van Engelshoven, "Staj ayrımcılığını kabul edemem ve etmek de istemiyorum. İşverenler neye sebebiyet verdiklerinin farkındalar mı merak ediyorum. Çünkü bir hayali yıkıyorsun. İnsanların toplumda yeri olduğu hislerini zedeliyorsun ve adil bir topluluk düşüncesini zayıflatıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Topluluklar arasındaki aranın giderek açıldığına dikkati çeken Van Engelshoven, bu yüzden staj ayrımcılığına karşı bazı önlemler alacaklarını, bunu yalnız başına yapamayacağına, okulların ve işverenlerin desteğinin gerektiğine işaret etti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:03
  1. Van
  2. Hollanda
  3. Başörtüsü skandalı
  4. ayırımcılık
  5. dini ayırımcılık
  6. skandal kararlar

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