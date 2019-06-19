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Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti

Alanda eğitim yapan 14 askeri öğrenci yaralandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.

Kraliyet ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ossendrecht köyündeki askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu biri ağır 14 askeri öğrencinin yaralandığı ifade edildi.

Yıldırımın, öğrencilerin eğitim yaptığı sırada alana isabet ettiği belirtilen açıklamada, yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
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