Hollanda'da Arakan protestosu

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde protesto edildi.

Avrupa Rohingya Konseyince (ERC) düzenlenen gösteriye, konseyin başkanı Dr. Hla Kyaw'ın yanı sıra Hollanda'da yaşayan Rohingyalar katıldı.

Göstericiler, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası topluluklara yönelik taleplerin yer aldığı pankartların yanı sıra Arakan'da katledilen Müslümanların fotoğraflarını da taşıdı.

Gösteride basın açıklaması yapan Kyaw, AB'nin, BM'nin ve uluslararası toplumun, Myanmar yönetiminin Arakan'daki Rohingyalara yaptığı soykırımı durdurmak için etkili bir şey yapmadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Myanmar yönetiminin 2017'de Rohingyalara yönelik yaptığı soykırımın son aşamasını başlattığına işaret eden Kyaw, "Myanmar'daki soykırıma dikkati çekerek farkındalığı artırmak için barışçıl bir şekilde UCM önünde toplandık. Ulus devletlerin Rohingyalara yapılan soykırımı durdurmaları için çağrıda bulunmak için buradayız." dedi.

Kyaw, uluslararası koruma olmadan ve topluluğun yeniden inşa edilmesi sağlanmadan Rohingyaları Bangladeş'ten zorla gönderilmemesi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Kyaw, "UCM'nin Rohingyalara yapılan soykırımın faillerini hızlı bir şekilde yargılamasını istiyoruz. Hollanda hükümetinin de Rohingyalara yapılan soykırımın durdurulması için AB ve BM'de öncülük yapmasını talebinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

UCM önünde Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye mesaj yollayan Kyaw, "Er ya da geç seni ve yönetimini Rohingyalara karşı yaptığınız soykırım ve işlediğiniz savaş suçlarından yargılanmak üzere UCM'ye getirmek için kesin kararlıyız. UCM'de cezalandırılmaktan kaçamayacaksın." diye konuştu.











