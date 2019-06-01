Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından bu yıl beşinci kez "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 20 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı. Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi. Binalardan birinin çatısında ise halka açık iftar organize edildi. Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Etkinlik yarın da devam edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.