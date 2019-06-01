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Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:12
Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından bu yıl beşinci kez "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 20 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi.

Binalardan birinin çatısında ise halka açık iftar organize edildi.

Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Etkinlik yarın da devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:12
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