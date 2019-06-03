0553 313 94 23

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Avrupa'da ilk defa düzenlenen zirvenin Lahey Belediyesinde yapılan resmi açılışını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptı

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:22
Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, Avrupa'da ilk defa düzenlenen 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin resmi açılışı yapıldı.

Hollanda ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen zirvenin Lahey Belediyesinde yapılan resmi açılışını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte gerçekleştirdi.

Pompeo, Lahey'deki World Forum Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, zirveye 143 ülkeden binden fazla girişimcinin katıldığını ve geleceğe yatırım için bunun güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Pompeo, zirvenin fırsatlarla dolu olduğuna, bunun gerçekleşmesi için özellikle ağ kurma fırsatını değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Girişimcilerin yeni fikirlerle yaptıkları işe değer katmaları gerektiğinin altını çizen Pompeo, bu konuda devlet liderlerinin de önemli rol oynadığını, hükümetlerin engel yerine teşvik edici olmaları gerektiğini ifade etti.

Zirveye, aralarında iş adamları, yatırımcılar ve devlet kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi davet edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın da katılacağı zirve, çarşamba günü sona erecek. Trump, zirvenin kapanış konuşmasını yapacak.










Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:22
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Hollanda
  3. Hollanda Başbakanı Mark Rutte
  4. Küresel Girişimcilik Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı
    1. Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı
    2. Bayram bereketi esnafın yüzünü güldürdü
    3. Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve..
    4. Kazakistan'da "Astana Akşamları"..
    5. Afrika Birliğinden Sudan açıklaması
    6. Akit'e atılan çamurun ardından Milli..
    7. Delice’de "Toplu Mezarlık Ziyareti"..
    8. Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde..
    9. Yunanistan'da istifa depremi! Türkiye..
    10. Elektrik akımına kapılan kadın..
    11. Maltepe sahilde sandaldan denize düşen..
    12. Alaves, Lucas Perez'i transfer etti
    13. Adıyaman’da otomobil şarampole..
    14. Kırşehir’de kaza:1 ağır yaralı
    15. Bayram ziyaretine giden aile uçuruma..
    16. ABD'de helikopter düştü! Ölüler var
    17. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    18. Trafik denetiminde sürücülere pestil..
    19. Sivas'ta dolu etkili oldu
    20. İsveç Mahkemesi Assange’ı tutuklama..
    21. 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3..
    22. Muğla'da trafik kazaları: 1 ölü, 8..
    23. Akü çaldı bonzai içerken suçüstü..
    24. Bayram ziyareti zehir oluyordu
    25. Kaymakam Görgülüarslan bayram..
    26. Masonik Bilderbergcilerin..
    27. Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog..
    28. Yunanistan Savunma Bakanlığında istifa
    29. Narkotik ekiplerinden uyuşturucu..
    30. Maltepe sahilinde tekne alabora oldu
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular