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Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

Hollanda'da düzenlenen festivalde, Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons", "En İyi Film" ödülünü kazandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:44
Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons", "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Amsterdam kentinde düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, bin avro ile ödüllendirildi.

Festivalde, "En İyi Yönetmen" ödülünü de aynı filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Yönetmen bu başarısıyla ayrıca 750 avro ödül kazandı.

En iyi filmin ödülü Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Abdullah Altay tarafından, filmin yönetmeni adına başrol oyuncularından Şencan Güleryüz'e verildi.

Bu yıl ilk defa yapılan "Filme özendirme" ödülünü ise Michael Önder'in yönettiği "Taksim Hold'em" filmi kazandı. Filmin başarısı için 500 avro ödül verildi.

Hollanda Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Delft kentlerinde 9 Türk filmi gösterildi. 29 Mayıs'ta başlayan festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.





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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:44
  1. "En iyi film ödülü"
  2. anons
  3. Hollanda
  4. Kırmızı Lale Film Festivali
  5. Yunus Emre Enstitüsü

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