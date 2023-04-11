Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor

Hollanda'da yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri arasında iflaslar artıyor.

ABD'de dünyayı sarsan iflas dalgası. ABD geçen haftanın sonundan itibaren banka iflaslarıyla sarsıldı. İflas dalgası diğer ülkelerde sıçradı. İflas eden şirket sahipleri başka ülkelere yatırım yapıyor.

Euro Bölgesi'nin en büyük beşinci ekonomisi Hollanda'daki iflas sayısı 2023'ün ilk çeyreğinde iki kattan fazla arttı. Veriler, iflas eden kafe ve restoranların sayısının neredeyse üç katına çıktığını gösterdi.

Hollanda'da kafeler, restoranlar, perakende mağazaları ve çevrimiçi perakendeciler iflas dalgasıyla sarsıldı. Veriler, iflas eden kafe ve restoranların sayısının neredeyse 54'e çıkarak üç katına ulaştığını gösterdi.

cnnturk'ün aktardığı NL Times portalının Faillissements Dossier verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede Ocak'tan Mart'a kadar yaklaşık 781 şirket ve kurumun iflas ettiği bildirildi, bu sayı bir yıl öncesine kıyasla 506 idi.

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Rapor, Euro Bölgesi'nin en büyük beşinci ekonomisinde artan iflas sayısını enerji fiyatlarındaki keskin artışa ve yüksek enflasyon seviyelerine bağladı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) geçen ay enflasyon tahminlerini iyileştirmek için tüketiciler tarafından ödenen enerji fiyatlarını ölçme şeklini değiştireceğini söyledi. CBS'ye göre, tüketiciler için gerçek maliyetleri belirlemek için enerji tedarikçilerinden gelen işlem verilerini kullanmaya başlayacak.