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Hollanda'da 2017 'grev yılı' olarak geçti

Hollanda'da 2017, son 30 yılın en fazla grev yapıldığı ve en fazla işçinin greve katıldığı yıl oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 20:55
Hollanda'da 2017 'grev yılı' olarak geçti

Hollanda İstatistik Bürosunca (CBS) hazırlanan rapora göre, ülkede yapılan grev sayısı 2016'da 25 iken 2017'de 32 oldu. 2016 yılında yapılan grevlere katılım sayısı 11 bin iken geçen yıl bu rakam 147 bin kişi olarak hesaplandı.

Grevler, maaşların ve iş koşullarının iyileştirilmesi için yapıldı. Ülkede 2017, son 30 yılın en fazla grev yapıldığı ve en fazla işçinin greve katıldığı yıl oldu.

Hollanda genelinde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce otobüs şoförü iki gündür grev yapıyor.

Ülkede geçen yıl 50 binden fazla ilkokul öğretmeninin katıldığı grev nedeniyle çok sayıda okulda eğitime bir gün ara verilmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:55
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