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Hollanda, yurt dışında malı olanlara yardım yapmayacak

Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu halde sosyal yardım almaya devam edenlerin maddi ödeneklerini kesmeye yönelik çalışmalara hız verildi.

05 Mart 2019 Salı 10:19
Hollanda, yurt dışında malı olanlara yardım yapmayacak

Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu halde sosyal yardım almaya devam edenlerin maddi ödeneklerini kesmeye yönelik çalışmalara hız verildi.

 

Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu için ceza alanlar sosyal ödenek almaya devam edebiliyor. Ancak hükümet bunun son bulması için çalışmalarına hız verdi. Yapılan araştırmalarda hem sosyal yardımlardan faydalanıp hem de Türkiye’de yatırımı olan 12 bin kişi tespit edildi.

 

Hollanda’da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı. Buna göre, Hollanda’da sosyal ödenek alan bir kişi Türkiye’de ev veya arsa sahibiyse belediye bu kişinin ödeneği hemen durduruyor. Verilen ödeneği faizi ve masrafı ile birlikte geri alıyor. Haberde, kişinin mal varlığı tespit edildikten sonra belediyeye ödeyeceği borç Türkiye’deki mal varlığının değerinden fazla ise Hollanda’da tekrar yasal olarak sosyal yardım alma hakkı doğduğu yer aldı. Ayrıca, sosyal yardım alan kişinin nakit 6 bin avrosu yoksa da maddi sosyal yardım alma hakkına sahip.



Partilerden tepki

 

Hollanda parlamentosundaki partilerin çoğunluğu geçtiğimiz yıl bu duruma tepki göstermiş ve Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Müsteşarı Tamara van Ark’a bunun son bulması için çağrı yapmıştı. Ark, "Hollanda’da bir kişi gelir elde edemezse ve 6 bin avronun altında tasarrufu varsa, bunun için sosyal yardım için başvuruda bulunabilir. Eğer sosyal yardım alan kişi başka bir ülkede evi olduğu gizler, belediye de bunu öğrenirse, ödenen yardımı faizi ve masrafı ile birlikte geri alır. Bu para cezası yabancı ülkedeki malın değerinden yüksekse, yardımın devam etmesini talep edilebilir. Henüz böyle bir uygulama pek yapılmadı. Çözüm bulmak için çalışma içindeyim" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:19
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