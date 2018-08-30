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Hollanda yine çizgiyi aştı! Pakistan'da halk sokağa indi

Pakistan halkı, Hollanda’da gerçekleştirilen karikatür yarışmasına Pakistan’ın başkentinde düzenledikleri eylemlerle karşı çıktılar.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:22
Hollanda yine çizgiyi aştı! Pakistan'da halk sokağa indi

Pakistan’ın ‘Tarik-i Lebbeyk Pakistan’ (TLP) partisine mensup vatandaşlar, Hollanda’da ırkçı lider Geert Wilders tarafından düzenlenen Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasına yürüyüş yaparak tepki gösterdiler.

Vatandaşlar, Pakistan hükümetinden Hollanda’yla ilişkileri askıya alma çağrısında bulundular. Taleplerine karşılık verilmemesi halinde başkent İslamabad kentine giriş çıkışları kapatacaklarını duyurdular.

İslam dininde Allah’ın ve Peygamberi’nin tasvirini yapmak dinen caiz görülmüyor. Wilders’in düzenlediği Müslümanların tepkisini çeken karikatür yarışması için açık bir ‘provakasyon’ deniliyor.

Karikatür yarışmasının, dünyada nefret duygularıyla radikal hareketleri tetikleyeceği de uzmanlar tarafından dile getiriliyor. 

HZ. MUHAMMED KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI

Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Haziran ayında Hazreti Muhammed konulu bir karikatür yarışması yapacaklarını açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmanın 10 bin dolar ödülü olduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:22
  1. Pakistan
  2. Hollanda

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