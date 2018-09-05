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Hollanda sonunda itiraf etti: Türkiye çok cömert politika uyguluyor

Türkiye'nin Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığını belirten Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "Mali Yardım Programı (FRIT) aracılığıyla Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
Hollanda sonunda itiraf etti: Türkiye çok cömert politika uyguluyor

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığını bildirdi.

Kaag, Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz göçmen girişine ilişkin anlaşmayla ilgili soru önergelerine yazılı yanıt verdi.

Anlaşmanın düzensiz göçmen sayısının ve denizde yaşanan boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladığını belirten Kaag, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT), çok sayıda Türkiye’deki Suriyeli çocuğun eğitim görmesine, Türkiye’deki Suriyeli ailelerin geçiminin sağlanmasına ve iş teşvikinin artmasına vesile olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'DEKİ KOŞULLARIN İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığına değinen Kaag, "Suriyelilerin AB yerine bilinçli olarak Türkiye'de kalmayı seçmesi, Türkiye'deki koşulların Suriyeliler için iyi olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre, yılbaşında 3,4 milyon olan Türkiye'deki Suriyeli sayısının ağustos ayında 3,5 milyona çıktığına işaret eden Kaag, "Bunun yanı sıra Türkiye başka göçmen grupları ve zor durumda olan insanları da koruma altına alıyor. UNHCR'e göre bu sayı 2015'te 2,7 milyon iken şimdi 3,7 milyon oldu. Bu verilere göre FRIT aracılığıyla Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaag, Türkiye'nin düzensiz göçmenle mücadele ve çatışma bölgelerindeki sınır güvenliğini yoğunlaştırma çabalarını anlayışla karşıladıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
  1. Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag
  2. Hollanda Parlamentosu
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Mali Yardım Programı
  5. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

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