Hollanda saldırısının şüphelisi terör suçundan yargılanacak

Hollanda Cumhuriyet Savcılığı, tramvay saldırısının şüphelisi 37 yaşındaki Gökmen T.’nin terör suçundan yargılanacağını bildirdi.

Cumhuriyet savcılığının Utrecht’teki ofisinden yapılan açıklamada, tramvay saldırısı şüphelisinin terörizm amacıyla birden fazla adam öldürme suçundan yargılanacağı bildirildi. Açıklamada, şüpheli Gökmen T.’nin (37) adam öldürme teşebbüsü ve terörizm niyetiyle tehdit oluşturma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Pazartesi günü Utrecht şehrinde 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan saldırıya dair yürütülen soruşturmada şu ana kadar elde edilen bilgilerin, saldırganın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği yönünde olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, şüphelinin eylemlerinin radikalleşmiş bir ideoloji ile birlikte kişisel sorunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruşturmaların devam ettiği de belirtildi.

Gökmen T. yarın soruşturma hakiminin karşısına çıkacak.