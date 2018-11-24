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Hollanda polisinden skandal açıklama: Camiye saldırı ifade özgürlüğü

Hollanda'nın Ede kentinde bulunan Ulu Camii ve çevresine Voorpost hareketi tarafından İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı. Olay sonrası camiye gelen Hollanda polisi, ilk incelemeleri yaptıktan sonra ifade özgürlüğü nedeniyle yazıların içeriği yüzünden değil pankartların camiden izinsiz asıldığı için inceleme yapacaklarını bildirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:59
Hollanda polisinden skandal açıklama: Camiye saldırı ifade özgürlüğü

Hollanda'da Ede kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Camii ve çevresine İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı.

Bir hafta arayla iki saldırı

Eylemi üstlenen aşırı sağcı Voorpost hareketi, sosyal medyadan, "İslam terörünü durdur" ve "İslamlaşmayı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu pankartların fotoğrafını paylaştı.

Ulu Cami Vakfı Başkanı Hüseyin Durmuş yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirterek, Ede kentinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Bir hafta arayla iki saldırı olduğunu ifade eden Durmuş, "İlk saldırıda 'Helal kesimi durdurun' yazılı bir afiş caminin penceresine yapıştırıldı. Bunu medyaya bilerek yansıtmadık. Bu grubun istediği zaten medyada yer alarak, ilgi çekmek" dedi.

Hollanda polisi: İfade özgürlüğü

Olaydan bir hafta sonra ise caminin etrafındaki sokak lambalarına ve yakınındaki inşası süren bir binanın girişine İslamofobik yazıların asıldığını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"İki saldırıyı da polise şikayet ettik. Polis, caminin önüne gelerek ilk incelemeleri yaptıktan sonra ifade özgürlüğü nedeniyle yazıların içeriği yüzünden değil pankartların camiden izinsiz asıldığı için inceleme yapacaklarını bildirdi."

Olayla ilişkin belediye başkanı ve polis ile iletişim içerisinde olduklarını dile getiren Durmuş, belediye başkanının camiye zarar gelmediği sürece bir şey yapamayacakları için üzgün olduğunu söylediğini aktardı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:59
  1. Hollanda Diyanet Vakfı (HDV)
  2. Ulu Camii
  3. İslamofobik
  4. Voorpost hareketi
  5. Ulu Cami Vakfı Başkanı Hüseyin Durmuş

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