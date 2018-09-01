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Hollanda o fareyi müzeye koyacak

Hollanda'da tren seferlerinin iki gün durmasına neden olan minik fare müzeye konulacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
Hollanda o fareyi müzeye koyacak

Hollanda'yı Belçika'ya bağlayan hızlı tren hattının Breda ve Rotterdam kentleri arasında Çarşamba günü meydana gelen arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı.

Demiryolu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, Perşembe akşamı arızanın nedeni belirlenebildi. Tren seferlerinin aksamasına, bir tarla faresinin kabloları kemirerek kopartmasının neden olduğu anlaşıldı.

Ekipler, kesik kabloların yanında arızaya neden olan farenin ölüsünü de buldular. Hızlı tren seferleri iki gün sonra yeniden başlarken, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi de, farenin ölüsüne talip oldu.


Müze, ulaşımda ciddi sıkıntıya yol açan fareyi, ilginç hikayesi olan ölü hayvanlar bölümünde sergileyecek. Müze yetkililerine göre, farenin öyküsü koleksiyona mükemmel bir şekilde uyuyor.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da 1927 yılında kurulan müze, yaklaşık 400 bin doğal tarih objesine sahip. Müzede jeolojik ve tarihi kalıntıların yanı sıra, bitki örtüsü ve hayvan türleri ile ilgili çok sayıda parça sergileniyor.

Müzede, ilginç hikayesi olan ölü hayvanların sergilendiği bir bölüm de yer alıyor. Koleksiyonda, Hollanda'da belirlenen son kasık biti, gösteri için hazırlanan 23 bin domino taşını devirdiği için öldürülen 'domino serçesi', travma helikopteri ile çarpışan martı ve ilk eşcinsel - nekrofil hemcinsinin kurbanı olan yaban ördeği gibi değişik hayvanlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
  1. Hollanda
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