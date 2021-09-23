Hollanda mahkemesinden skandal karar: Polis etnik aidiyetine göre seçebilir!

Hollanda'da mahkeme, sınır polisinin insanları ararken etnik aidiyetlerine göre seçebileceğine hükmetti.

El Cezire'nin aktardığı habere göre, Hollanda'da bir mahkeme, sınır geçişlerinde arama yapan polislerin, aradıkları kişileri seçerken etnisiteyi bir seçme kriteri olarak belirlemesinin hukuki olduğuna hükmetti.

Dava, sınır bölgesinde aranırken "ten renklerine göre" seçilerek arandıklarını ifade eden iki kişinin itirazı sonrasında açılmıştı.

22 Eylül günü davayı karara bağlayan Hollanda mahkemesinin verdiği karar tepki topladı.

Sınırda ten rengi sebebiyle arananlar arasında, Eindhoven şehir meclisi üyelerinden, Kongo doğumlu Hollanda vatandaşı Mpanzu Bamenga da bulunuyor.

Bamenga, "Kendi ülkesine her geldiğinde etnisitesi sebebiyle durdurulduğunu" ifade ederek, bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bamenga, mahkemenin verdiği kararın da hayal kırıklığı olarak niteledi.

Mahkemenin verdiği karar, "ırkçı ve ayrımcı" olmakla suçlandı.

Olayın daha üst mahkemelere taşınması bekleniyor.