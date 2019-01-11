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Hollanda mahkemesinden FETÖ aleyhine karar

Hollanda'da bir mahkeme, Sabah gazetesinin davasında Fetullahçı Terör Örgütü mensubuna "hain" ve "terör örgütü üyesi" denmesinin yasal olduğuna hükmetti- Mahkeme kararında, Türkiye'nin en yüksek yargısının FETÖ'yü terör örgütü olarak nitelendirmesi nedeniyle gazetenin FETÖ kelimesini kullanmasında bir sakınca olmadığı kaydedildi

11 Ocak 2019 Cuma 15:22
Hollanda mahkemesinden FETÖ aleyhine karar

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Rotterdam Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubuna "hain" ve "terör örgütü üyesi" denmesinin yasal olduğuna hükmetti.

Mahkeme tarafından açıklanan kararda, Sabah gazetesinin Rotterdam Belediye Meclisi ve FETÖ mensubu eski Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Turan Yazır'a karşı açtığı menfi tespit davasında, gazetenin yaklaşık iki yıl önce yayınlanan bir haberinde Yazır'la ilgili yazdığı "hain" ve "terör örgütü üyesi" ifadelerinin yasal olduğu belirtildi.

Kararda, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önemli temel haklar olduğuna vurgu yapılarak, bir gazetenin toplumun habersiz kalmaması için toplumu etkileyen konular hakkında eleştirel ve uyarıcı ifadeler kullanabileceği ifade edildi.

Yazır'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sadece ilham aldığı savunmasının yetersiz bulunduğu ve FETÖ'ye üye olduğu yönündeki bilgilerin doğruluğuna ilişkin yeterli delil olduğu vurgulanan kararda, Türkiye'nin en yüksek yargısının FETÖ'yü terör örgütü olarak nitelendirmesi nedeniyle gazetenin bu kelimeyi kullanmasında bir sakınca olmadığı da kaydedildi.

Öte yandan mahkeme, söz konusu haberde Yazır'ın dolandırıcı olduğu ve bazı Türk vatandaşlarının ismini Hollanda polisine verdiği haberinin kaynak yetersizliğinden dolayı gazetede tekzip yayınlanmasına karar verdi.

Sabah gazetesinin avukatı Ejder Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa'da ilk defa bir mahkeme FETÖ kelimesinin kullanılmasının yasal olduğuna hükmetti. Bunu FETÖ ile mücadelede atılan çok önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.

Rotterdam Belediye Meclisi ve eski Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Turan Yazır, Sabah gazetesinin yaklaşık iki yıl önce bir haberinde Yazır'a "hain" ve "terör örgütü üyesi" dediği gerekçesi ile gazeteye karşı Rotterdam mahkemesinde dava açmıştı. Mahkeme, 2017 Haziran'da Rotterdam Belediye Meclisi Yazır'ı haklı bulmuş ve gazete aleyhine karar vermişti. Sabah gazetesi de Rotterdam Belediye Meclisi ve Yazır'a karşı menfi tespit davası açmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:22
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