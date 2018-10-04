Hollanda, 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti!
Hollanda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne "Rusya adına siber saldırı düzenlemek" suçlamasıyla 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti.04 Ekim 2018 Perşembe 13:59
Hollandalı savunma bakanı Ank Bijleveld, Hollanda'nın, Nisan ayında Kimyasal Silahlar Yasağı Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğin iddiasıyla dört Rus istihbarat subayının ülkeden ihraç ettiğini duyurdu.
2014 yılında 298 kişinin öldüğü uçak vurulmasına ait dosyalar hedef alındı
Hollanda Savunma Bakanı, Rus ajanlarının, 2014 yılında meydana gelen, Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının füzeyle vurulmasına ait dosyaların hedef alındığını söyledi. (haber7)
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