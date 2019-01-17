"Hollanda istihbaratının güvenilirliğini sorgulamayacağız"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazetecinin bu sabah sınır dışı edilmesine ilişkin Hollanda'dan gelen istihbarat üzerine harekete geçtiklerini belirterek, bu ülke istihbaratının güvenilirliğini sorgulamayacaklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "Hollanda, Türkiye'ye bugün sınır dışı edilen gazetecinin Nusra Cephesi ile bağlantılı olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat üzerine harekete geçtik ve ihtiyati tedbir aldık." ifadesini kullandı.

"Eğer güvenilir yabancı bir devletin istihbaratı size vatandaşlarından birinin terörle bağlantılı olduğunu söylüyorsa, riske girmezsiniz." ifadesini kullanan Altun, "Öyle bir sonuca neden vardıklarını açıklayacak Hollandalı yetkililerdir. Onların istihbaratının güvenilirliliği üzerine yorum yapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.