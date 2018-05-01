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Hollanda İslam düşmanlığına göz yumuyor

Hollanda Savcılığı, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi İslamofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisini, yargılamayacak.

01 Mayıs 2018 Salı 15:00
Hollanda İslam düşmanlığına göz yumuyor

Hollanda'da kamu yayın kuruluşu NPO'da, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde ırkçı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) "İslam ölümcüldür" sözlerinin yer aldığı reklam filmi yayınlandı.

Savcılık, bir gruba hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağını açıkladı. 

Savcılığa göre filmdeki sözler İslam'a mensup olanlar hakkında değil, sadece İslam hakkında.

Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekti.

Ülkede bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, PVV ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:00
  1. 21 Mart
  2. Hollanda

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