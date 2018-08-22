Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders parlamento binasında sergilenecek olan bir 'Muhammed Peygamber karikatürü yarışması' düzenlemeye hazırlanıyor.

Hükümet ise bu yarışmanın başta yurtdışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Hollanda basını Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, karikatür yarışması konusunda bir çözüm arayışı içine girdiğini yazıyor.

Özellikle Pakistan'da Wilders ve Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına yoğun tepki söz konusu. Hollanda'nın İslamabad Büyükelçisi, geçen hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir nota verilmişti.

Pakistan hükümeti, Wilders'in İslam dinine hakaret ederek suç işlediğini ifade etti ve başkent İslamabad'da binlerce kişi, Hollandalı aşırı sağcı lidere yönelik protesto gösterisi düzenledi.