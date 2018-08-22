0553 313 94 23

Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon

Hollanda hükümeti, adı sürekli skandallarla gündeme gelen aşırı sağcı Geert Wilders'in sergileyeceği karikatür yarışmasından endişe duyuyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:06
Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders parlamento binasında sergilenecek olan bir 'Muhammed Peygamber karikatürü yarışması' düzenlemeye hazırlanıyor.

Hükümet ise bu yarışmanın başta yurtdışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Hollanda basını Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, karikatür yarışması konusunda bir çözüm arayışı içine girdiğini yazıyor.

Özellikle Pakistan'da Wilders ve Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasına yoğun tepki söz konusu. Hollanda'nın İslamabad Büyükelçisi, geçen hafta Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir nota verilmişti.

Pakistan hükümeti, Wilders'in İslam dinine hakaret ederek suç işlediğini ifade etti ve başkent İslamabad'da binlerce kişi, Hollandalı aşırı sağcı lidere yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:06
  1. Hollanda
  2. Geert Wilders

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den kaçak kurban açıklaması!
    1. İBB'den kaçak kurban açıklaması!
    2. Thierry Henry'nin yeni adresi belli oldu
    3. Rusya'dan Suriye açıklaması! 86 bin..
    4. Sağlık Bakanı Koca: Saldırıları..
    5. Diyanet tarihinde rekor: Tam 425 bin..
    6. BM'den Trump'ı köşeye sıkıştıran..
    7. MHP'li Karataş'tan flaş açıklama: O..
    8. Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama: Tayyip..
    9. Şırnak'ta öldürülen teröristler bakın..
    10. BBP lideri Mustafa Destici: Yunanistan..
    11. Milli Savunma Bakanlığından..
    12. Kiracısına kızdı, evi yaktı!
    13. Afrin'de patlama!
    14. Emre Mor'un yeni adresi adresi belli..
    15. Ronaldo hayalini açıkladı!
    16. Samsun'da balık festivalinde silahlı..
    17. Yürek yakan haber! Çok sayıda kişi öldü
    18. Meksika'da esrarengiz cinayetler!..
    19. Polis çaldı, küçük çocuk söyledi!
    20. Hollanda hükümeti endişeli! İslam..
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”