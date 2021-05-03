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Avrupa Hollanda geçici göçmen işçileri aşılamıyor
Avrupa

Hollanda geçici göçmen işçileri aşılamıyor

Hollanda'da sağlık sigorta primleri ödedikleri hâlde belediye kayıt sistemine dahil edilmeyen göçmen işçilere aşı yapılmıyor. Sendikalar durumu eleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:11:00 -
Hollanda geçici göçmen işçileri aşılamıyor

Hollanda ülkede yaşayıp çalışan geçici göçmen işçileri aşılamıyor. NL Times haberine göre aşı olmak için aşı merkezlerine müracaat eden geçici göçmen işçiler, belediye kayıt merkezlerinde kayıtları olmadığı için aşılanamayacaklarının bilirildiğini söyledi.

Hollanda’da belediye kayıt sistemi olan Basisregistratie Personen BRP’ye kayıt olabilmek için, Hollanda’da 4 aydan fazla ikamet edilmesi gerekiyor. Ancak geçici işçilerin çoğu zaman 4 aydan daha az kalması sebebiyle kayıt yaptıramaması eleştirilere sebeb oldu.

Diğer çalışanlar gibi sağlık sigortası primleri de ödeyen geçici göçmen işçilerin aşı yaptıramaması Hollanda Sendikalar Birliği Konfederasyonu FNV tarafından “Toplumun bir kesiminin aşılama dışında tutulması kabul edilemez” şeklinde eleştirildi.

Geçici işçiler çoğunlukla dar odalarda ve yurtlarda toplu olarak kalıyor ve iş esnasında çok sayıda kişi ile temas hâlinde bulunuyor. Belediye kayıt sisteminde adlarının olmaması sebebiyle de aşı olamıyorlar.

 

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