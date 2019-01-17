Hollanda Dışişleri Bakanı Blok Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Arnavutluk ziyareti kapsamında mevkidaşı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.

Başkent Tiran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, burada yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un birçok alanda aktif bir partner olduğunu dile getirerek, iki ülkenin çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Blok, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi değerleri olan hukukun üstünlüğü ve demokrasiye Arnavutluk'un güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ve ciddi adımlar attığını, bir dizi reformlar yaptığını vurguladı.

Arnavutluk'un, yargı reformu, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve insan haklarının korunması gibi birçok alanda büyük adımlar attığını belirten Blok, "Hollanda, Arnavutluk'u AB entegrasyonu yolunda desteklemeye hazır olmaya devam edecektir ve bu iş birliğini gelecekte de devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yakın temas içerisindeydik"

Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edilmesine ilişkin bir soruyu cevaplayan Blok, "Dışişleri Bakanlığımız dün Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas içerisindeydi. Bahsi geçen gazeteciye biz de yardımımızı sunduk ve bu sınır dışına neden olan sebepler ile ilgili yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bushati de ülkesinin imajının iyileştirilmesi için gelecekte iş birliğini güçlendireceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.



Arnavutluk'un AB'ye üyelik müzakerelerinin başlamasını sağlayacak tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getirmek için birlikte iş birliğinde olacaklarına inandıklarını ifade eden Bushati, "Arnavutluk gibi ülkeler için Avrupa bir idealdir ve ülkemizin yapması gereken tüm reformlar için projedir." dedi.

AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasına ilişkin ülkesine farklı bir yaklaşım beklemediğini dile getiren Bushati, Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin Arnavutluk ile müzakerelerin başlanmasına yeşil ışık vereceklerini umduğunu vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Arnavutluk temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini belirterek, "Sınır dışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.