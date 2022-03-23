Hollanda basınından Türkiye’ye ve Erdoğan’a övgü: Arabulucu rolü Erdoğan’a yakışıyor!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya ilk kez gerçekleştirdiği ziyaret, Hollanda basınında 2017 yılından bu yana gergin olan iki ülke ilişkilerinin yumuşatılması konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye'ye en son 2012 yılında giden Başbakan Rutte'nin Salı günü Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Hollanda medyasında geniş yankı buldu.

Rutte’den Erdoğan’a övgü

Kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığıyla duyurduğu haberde, Hollanda Başbakan'ının Ankara ziyaretine, Perşembe günü yapılacak NATO liderler zirvesinin damga vurduğu belirtildi.

NOS, Rutte'nin, savaşı diplomasi yoluyla bitirme çabaları nedeniyle Erdoğan'ı övdüğünü ve Suriye'den gelen mültecileri kabul ettiği için Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiğini de bildirdi.

“Türkiye’nin konumu NATO için değerli, arabulucu rolü Erdoğan’a yakışıyor”

İki ülke arasında 2017 yılından bu yana yaşanan diplomatik gerilime atıfta bulunan Hollanda Televizyonu, "Bugün ikisi arasında herhangi bir düşmanlık belirtisi yoktu. Hollanda başbakanı, 'Zaten güçlü olan ilişkimizi daha da derinleştirdik' dedi" görüşüne yer verdi.

NOS'un yorumunda, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için NATO adına önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı:

"Türkiye'nin aşağı yukarı tarafsız konumu NATO için değerli olabilir. Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor. Bölgede rol oynayan, Doğu'ya ve Batı'ya saygı duyan biri."

İkili ilişkilerdeki gerilim geride kaldı

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, "Erdoğan, Ankara ziyaretinde Rutte'yi kollarını açarak karşıladı" başlığıyla verdiği haberde, ikili ilişkilerdeki gerilimin geride kaldığını vurguladı.

Rutte'nin, Türkiye'yi, "hem siyasi hem de askeri açıdan önemli bir NATO müttefiki olarak nitelendirdiğini" belirten gazeteye göre, Hollanda Başbakanı, Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'ne saygılı tutumundan da övgüyle söz etti.

Rutte'nin, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusunda, "Dünyada bu kadar çok mülteciyi kabul eden başka bir ülke yok" sözlerine de yer veren De Telegraaf, ziyarette, iki ülke ilişkileri konusunda da sıcak mesajlar verildiğini aktardı.

Hollanda'nın, 27,5 milyar Dolar ile Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı olduğunun altını çizen gazete, geçen yılki ticaret hacminin yüzde 30 artarak 11 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Gazete, Erdoğan'ın, Türkiye ile Hollanda arasındaki "muazzam ticaretten" söz ettiğine belirterek, Cumhurbaşkanı'nın, "2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolarlık hedefi de aştık. Yeni hedefimiz 20 milyar dolar" sözlerine yer verdi.

De Telegraaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hollanda ile işbirliğini her alanda arttırmak istediklerini söylediğini de aktardı.

Rutte Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyor

Hollanda'nın en büyük haber portalı Nu.nl, Ankara ziyaretini, "Rutte Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyor" başlığıyla duyurdu:

"Rutte, Hollanda ve Türkiye arasındaki zorlu ilişkiyi yeniden başlatmak istiyor. Rutte'ye göre Türkiye ile ilişkilere pragmatik olarak bakılmalıdır. Yıllar sonra ilk kez Türkiye'nin başkenti Ankara'ya giden başbakan, 'İlişkilerimiz her zaman özel olarak kalacak' dedi."

Haber portalı, Hollanda Başbakanı'nın, "Türkiye, NATO içinde önemli bir ortaktır. Ülke, NATO'nun güneydoğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor. Ayrıca Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari bağlar çok güçlü" dediğini de aktardı.

Haberde, NATO zirvesi sonrası Erdoğan ve Rutte'nin yeniden bir araya geleceği de vurgulandı.

"Kilit rol oynuyor: Bu konuda bir şeyler yapabilecek tek ülke Türkiye”

Ulusal gazetelerden Algememeen Dagblad (AD) da, ziyaretin en önemli noktasının, Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk rolü olduğuna vurgu yaptı.

Ziyaret öncesi gazeteye konuşan uzmanlara göre, Türkiye - Hollanda ilişkilerindeki gerilimin bir anda ortadan kalkmayacağı düşünülürken, Ukrayna'daki savaşın her şeyi değiştirdiğinin altını çizdi.

Gazete, Ukrayna'ya insansız hava araçları temin eden Türkiye'nin, bir yandan da hem Rusya hem de Kiev yönetimi ile iyi ilişkileri nedeniyle "kilit rol" oynadığına dikkati çekti.

AD'ye konuşan Türkiye uzmanı Nienke van Heukelingen, "Türkiye muhtemelen bu konuda bir şeyler yapabilecek tek NATO ülkesidir. Bu, Erdoğan'ı Hollanda için de önemli kılıyor. Türkiye, gerilimi düşürme girişimleri için en iyi referanslara sahip. Erdoğan da bu rolü üstlenmeye çalışıyor ama Putin'in izin verdiği kadar ileri gidebilir" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe