Hollanda Başbakanı Rutte: “Çok korkutucu bir durumla karşı karşıyayız”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına eden olan saldırının ardından konuşan Rutte, çok korkutucu bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Hollanda’nın Utrecht şehrinin dışında bulunan 24 Oktoberplain Meydanı’nda sabah saatlerinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Olayın ardından açıklama yapan Rutte Rutte, “Çok korkutucu bir durum ile karşı karşıyayız” dedi.

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörü (NCTV) Sözcüsü Pieter-Jaap Aalbersberg gazetecilere gerçekleştirdiği basın toplantısına Utrecht’in çeşitli yerlerde silahlı çatışma yapıldığını söyleyerek başladı. Utrecht’teki polis bugün bunu daha önce onaylamadığını söyleyen Aalbersberg ölümlerin yaşandığını ifade etti.

Failin hala aranmakta olduğunu belirten Aalbersberg, Utrecht şehri için tehdit seviyesi maksimum 5 seviyesine yükseltildiğini ifade etti. Ülkenin geri kalanında, tehdit seviyesinin 4’e indirildiğini söyleyen sözcü, acil servislerin yaralılara ve vatandaşlara yardım etmek için tüm enerjiyikullanacaklarını sözlerine ekledi.

Olayla ilgili bir saldırganın hala arandığını söyleyen Aalbersberg, olayda daha fazla suçluların olabileceğini, bu konudaki araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Utrecht’te beraber hareket eden polis, savcılık ve belediye bölgede yaşayan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Saldırıdan sonra alarma geçen Hollanda’da camiler, havaalanları ve istasyonlarda yoğun bir güvenlik var. Okullar kapılarını tamamen kapattı.

Meydana gelebilecek herhangi bir felakete karşı 200 kişilik bir yatakhane hazırlandı.

Kuzey Ren-Vestfalya sınırındaki Federal Polis Sözcüsü Heinrich Onstein, sadece büyük otoyolları değil, aynı zamanda küçük yaya geçitlerini ve demiryolu yollarını izlemek için ek polislerin görevlendirildiğini söyledi.

Alman polisi, ülkenin Hollanda sınırındaki gözetimini artırdıklarını ve Hollanda’nın Utrecht kentindeki bir silahlı saldırganın peşinde olduklarını bildirdi.