Hollanda Başbakanı, canlı yayında Donald Trump'ın sözünü kesti!

Resmi ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sırasında Trump'ın Avrupa Birliği ile ilgili sözlerini 'hayır' ifadesiyle kesti.

Trump ise Rutte'nin gülümseme eşliğinde verdiği tepki sırasında yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından konuşmasına devam etti.

Oval Ofis'teki fotoğraf çekimi sırasında Donald Trump, ek gümrük vergilerinin Atlantik'in iki yakası arasında milyarlarca Euroluk zarara yol açacak konularda konuşuyordu.

Trump'ın rahat tavırla, "Ekonomi hiç olmadığı kadar harika. Avrupa Birliği ile adil ticaret anlaşmasına yakınız. İyi demek istemiyorum, adil ticaret anlaşması demek istiyorum. Vergi mükelleflerimiz, işçilerimiz ve çiftçilerimiz için adil ticaret diyorum. Çok güzel şeyler olacak. Pek yakında Avrupa Birliği liderleri ile görüşeceğiz. Bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorlar. Eğer bir çözüm üretebilirsek çok güzel olacak ama üretemezsek de sonuç yine olumlu olur. Çünkü...."

Tam bu sırada beklenmedik anda araya giren Rutte, Trump'ın olumsuz konuşmasını 'hayır' diyerek kesti.

Rutte, ABD Başkanı'nın, "Peki Amerika'ya gelen bu araçlarla ilgili bir şeyler yapacağız değil mi?" sorusuna yine gülümseme ile karşılık verdi.

Hollanda ile ABD'nin dostluğunun 4 yüz yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan konuk başbakan, Trump'ın yorumlarına, "Bu olumlu değil, bir şeyler yapmalıyız" diye yanıtladı.

Washington'la Brüksel, 1 Haziran'da yürürlüğe giren çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda ciddi anlaşmazlık yaşıyor.

Avrupa Birliği ayrıca Trump'ın uygulamaya koyduğu söz konusu adıma milyarlarca Dolar değerinde karşı yaptırımla cevap vermeye hazırlanıyor.

Hollanda Başbakanı, mayıs ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen gayriresmi AB liderleri zirvesinde yaptığı konuşmada Donald Trump'ı İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Rutte, "Amerika Birleşik Devletleri'nin İran anlaşmasından çekilme kararı saçmalık. ABD, başka konularda da müttefiklerini dikkate almadan kendi başına işler yapıyor. Bu iyi değil" ifadesini kullanmıştı.

AB'nin, ABD'yi bu konuda ısrarla uyardığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ısrarla yapmaması gerektiğini savundu, Almanya Başbakanı Angela Merkel de 'yapma' demesine rağmen, iki gün sonra yine de bunu yapacağını söyledi" demişti.

Kaynak: Euronews