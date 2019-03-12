"Hol kampındaki durum son derece vahim"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü YPG/PKK'nın zorla getirdiği sivilleri insanlık dışı şartlarda barındırdığı Hol kampındaki insani durumun "son derece vahim" olduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, YPG/PKK'nın işgalindeki Hol kampında yapmaya çalıştıkları insani yardım faaliyetleriyle ilgili "feci derecede zor bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kamptaki durum buraya gelen 65 bin kişi açısından son derece vahim." diyen Baloch, diğer kuruluşlarla birlikte kampa insani yardımda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç de Hol kampındaki sağlık durumundan endişe duyduklarının altını çizerek, "Aralık 2018'den bu yana çoğu çocuk 106 kişi ya kampa gelirken ya da geldikten hemen sonra öldü." diye konuştu.

Jasareviç, ölümlerinin ana nedenlerinin hipotermi (vücut ısısının düşmesi), sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar olduğunu bildirdi. Sözcü, söz konusu zaman diliminde Haseke sınırları içinde 2 bin 21 çocuğun hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Kampa gelen sivillerin bitkin olduğunu belirten Jasareviç, bölgede hastane ve sağlık kuruluşu yetersizliğinden dolayı sivillerin tedavilerinde büyük zorluklar yaşandığına dikkati çekti.

- WFP de endişeli

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel de Hol kampına son dönemde gelen 10 binlerce kişinin refahından kaygı duyduklarının altını çizdi.

Verhoosel, pazar gecesi kampa çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan 3 binden fazla sivilin geldiğini ve kamptaki sivil sayısının 65 bine ulaşarak, maksimum kapasiteye ulaştığını aktardı.

Kamptaki sivil ölümlerden haberdar olduklarını ifade eden Verhoosel, kesin ölü sayısını tam olarak bilmediklerini kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman ise kamptaki sivil kayıplar ve YPG/PKK'nın sivillere yönelik tutumuna ilişkin bir yorum yapmadı.

YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalarından kaçan siviller ile teslim olan DEAŞ'lıların ailelerini, nisan 2017'de kurduğu Hol kampında topluyor.

YPG/PKK, sığınmacıları kampa kabul ederken birçok aşağılayıcı uygulamaya tabi tutuyor. Kamptaki kötü koşullar ve YPG/PKK'nın uygulamaları nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 100 çocuk ve 10 kadın öldü. Sığınmacılar, yırtık çadırlardan, tarihi geçmiş gıdalardan, ilaçsızlıktan ve hijyen eksikliğinden şikayet ediyor.

