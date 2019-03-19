Hoffenheim'ı Alfred Schreuder çalıştıracak Bundesliga takımlarından Hoffenheim, gelecek sezondan geçerli olmak üzere Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ı gelecek sezondan itibaren Hollanda’nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim’da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi. Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı. Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezon Leipzig'de görev alması bekleniyor.

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