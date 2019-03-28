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Hocası canlı yayında açıkladı: Galatasaray ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinde Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic'in ekibinde yer alan antrenör Fevzi Layiç, eski öğrencisi Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 21:58
Hocası canlı yayında açıkladı: Galatasaray ile anlaştı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve son olarak Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, kuzeni Adem Ljajic ve eski öğrencisi Fatih Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

" 10 gün önce Fatih ile konuştum"

Radyospor'a konuşan Layiç, "Fatih Öztürk'ü Akhisarspor'a inanarak ve güvenerek transfer ettik. Fatih'in transferini sıfır maliyete bitirdik. Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi. Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olabilir." dedi.

"Ljajic, Beşiktaş'ta kalacak"

Kuzeni Adem Ljajic hakkında da konuşan Fevzi Layiç, "Ljajic, Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Beşiktaş sezon sonunda Ljajic'in sözleşmesini 6 milyon euroya uzatabiliyor. Ljajic'ten Şenol Güneş ve ekibi memnun. Ben, gelecek sezon Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:58
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