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Hocalı soykırımı Turgutlu’da anılacak

26 şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı soykırımı 27.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:35
Hocalı soykırımı Turgutlu’da anılacak

26 şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı soykırımı 27. yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anılacak. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından organize edilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.


23 Şubat Cumartesi günü Bakü Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Nazım Caferov ve Türkiye Anıtlar Derneği Genel Başkanı Selçuk Önal’ın katılımıyla saat 19.30’da Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonunda Hocalı soykırımı anılacak.


Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, "Azerbaycan’ın acısıyla tatlısıyla her anını 25 yıldan beri Türkiye’de duyuran Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi olarak vatandaşları Hocalı’yı unutmamaya, programa katılarak ’vahşete dur’ demeye davet ediyoruz. Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı katliamının 27. yılı anılacaktır. Tüm halkımız davetlidir" diyerek vatandaşları programa davet etti.


Dernek Başkanı Kağba, "Bu katliamın baş mimarlarının cezalandırılması ve Türk yurdu olan Türk dünyasının kanayan yarası Karabağ’ın işgalden kurtulmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:35
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