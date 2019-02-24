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Hocalı şehitleri Turgutlu’da anıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Hocalı Katliamının 27.

24 Şubat 2019 Pazar 12:27
Hocalı şehitleri Turgutlu’da anıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Hocalı Katliamının 27. yılı dolayısıyla Azerbaycan Kültür Derneği tarafından anma etkinliği düzenlendi.


Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonunda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 27 yıl önce Hocalı’da şehit edilen vatandaşlar ile tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.


Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba yaptığı konuşmasında, çıkarlar ve menfaatler uğruna, Hocalı’da insanlığın yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Hocalı katliamının yüreklerine ok gibi saplandığını ve hiçbir zaman unutmayacakları dile getiren Kağba şöyle konuştu: "Bizlere, 1905’de, 1923’de, 20 Ocak 1990’da, 1992’de saldırdılar ve halen de saldırmaya devam ediyorlar. Fakat bizler asla yılmadık, yılmıyoruz. Çünkü bizler, Fatih Sultan Mehmet’in torunları, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri, Mehmet Emin Resulzade’nin fikirleriyiz. İnanıyorum ki bu gençlik gün gelecek, İslam mührünü Karabağ’da, Hocalı’da, Doğu Türkistan’da, Musul’da ve Kerkük’de Osmanlı mührünü yeniden vuracaktır."


Kağba’nın konuşmasının ardından, öğretim görevlileri Nazım Cafersoy ve Selçuk Ünal, Hocalı Katliamını anlatan sunum gerçekleştirdi.


Programda ayrıca, Turgutlu Azerbaycan Derneği Kurucu başkanı Zafer Öcal’a hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından, Mesadet Özcan Konferans Salonundan düzenlen programa, Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Turgay Şirin, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Belediye Başkan yardımcısı İskender Tunç, Millet İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Büyük Birlik Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hacı Ergin, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:27
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