Ermeni soykırımı: Hocalı katliamı

Ömer Faruk Şahin Ankara

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan Türkünün, Ermeni Birlikleri tarafından vahşice katledildiği Hocalı Katliamının üzerinden 27 yıl geçti. Yaşanan vahşet hafızalarda tazeliğini korurken konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Azerbaycanlı ve Türk siyasetçiler, “Bu katliamın nedeni bir oldubitti ile Azerbaycan’ın öz topraklarının Ermenistan’a katılmak istenmesidir” dediler.

Ermeniler insanları yaktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu, hamile kadınların karınlarının yarılıp işkence yapıldığı vahşetini birçok yabancı basın organları ifşa etti. Ortak kanaat, bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin toplu imhasının (jenosit) söz konusu olduğu yönünde. Azerbaycan toprağında, Karabağ genelinde Hocalı özelinde yaşanan bu insanlık dışı katliamın nedeni, bir oldubitti ile Azerbaycan’ın öz topraklarının Ermenistan’a katılmak istenmesidir. 1915 döneminde Kars, Ardahan, Erzurum başta olmak üzere Anadolu’nun bazı bölgelerinde, Çarlık Rusyası’nın desteği ile Ermenilerce yapılan insanlık dışı katliamın ve haksız hukuksuz işgal girişiminin aynısını, bu yüzyılda Sovyetlerin desteği Batılı güçlerin göz yumması ile Azerbaycanlı Türklere yapıldı. Eminim ki bu vatan toprağı yakın bir zamanda hürriyetine kavuşacak, üç renkli Ay yıldızlı Azerbaycan bayrağı inşallah Karabağ semalarında dalgalanacak” ifadelerini kullandı.

Medeniler katliamı görmezden geldi

Bazı çevrelerin katliamı görmezden geldiğini dile getiren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirildi. Bu soykırımda 613 kardeşimiz şehit edildi. 27 yıl önce yaşanan bu olay medeniyetin beşiği dedikleri Avrupa’da işlenmiş olsaydı tüm dünya ayağa kalkardı. Ama ne yazık ki bu soykırım Rusların desteği ile Ermeniler tarafından işlenince dünya buna sessiz kaldı. Görmedi... Duymadı. Müslüman Türk coğrafyasında gerçekleştirilen katliamlara hiçbir zaman Avrupa ses vermedi. Ermenilere soykırım yapılmadığını bile bile soykırımın yapıldığını iddia ettiler. Kendileri dünyanın gözü önünde işlenen Hocalı soykırımını görmezden geldiler. Görmek istemiyorlar. Biz bu katliamın dünyaya anlatılması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Mücadelemiz sürecek

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, “Hocalı’da Ruslar tarafından desteklenen Ermenilerin yaptıkları soykırımın şahitleri hâlâ yaşıyor. Ama tüm delillere ve şahitlerin ifadelerine rağmen dünya Hocalı gerçeğini görmüyor. Soykırımın dünyaya tanıtılması için mücadelemiz sonuna kadar sürecek” diye konuştu.

Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger ise, soykırımların unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Soykırım unutuldukça tekrar yaşanır. Bizler ‘soykırım’ları unuttuğumuz için Anadolu topraklarındaki Ermeni vahşetini de tekrar yaşadık. Tabii ki bir daha Hocalı yaşanmaması için gerçek somut belgelerle dünyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yarın (Bugün) “Hocalı İçin Paylaş” uluslararası sosyal medya kampanyası düzenleyeceğiz. Amacımız, yeni çağın en etkili silahı olan sosyal medya üzerinden Ermenilerin cinayetlerini dünyaya duyurmak” dedi.