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Hocalı Katliamı’nın kurbanları Berlin’de anıldı

Azerbaycan Koordinasyon Merkezi, Almanya’nın başkenti Berlin’de Hocalı katliamının 27.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
Hocalı Katliamı’nın kurbanları Berlin’de anıldı

Azerbaycan Koordinasyon Merkezi, Almanya’nın başkenti Berlin’de Hocalı katliamının 27. yılında kurbanları anma ve katliamı lânetleme töreni düzenledi.


Ermenistan askerleri, 27 sene önce 29 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı’yı kuşatarak bölgede yaşayan 613 Azeri’yi katletti. Hocalı katliamının 27. yıldönümünde, Azerbaycan Koordinasyon Merkezi, Almanya’nın başkenti Berlin’de kurbanları andı ve hayatını kaybeden siviller için tören düzenledi. Tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde gerçekleştirilen anma programına yaklaşık 200 kişi katıldı. 27 sene önce Hocalı’da yaşananlar, konuşmacılar tarafından Azerice, Almanca ve İngilizce olarak anlatıldı. Brandenburg Kapısı önünde dev bir Azerbaycan bayrağı açan katılımcılar, zaman zaman “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Ermenistan Azerbaycan’dan çık” gibi sloganlar attı. Anma programına bazı Berlinli Türkler de destek verdi. Azerbaycan ve Almanya bayraklarının yanında Türk bayrakları da açıldı.



“Karabağ bir gün mutlaka kurtarılacaktır”


Anma programının koordinasyonunu yapan Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Dr. Yaşar Musayev, işgal edilen toprakların bir gün mutlaka kurtarılacağını söyledi. Musayev, "27 yıl önce Azerbaycan’ın Hocalı kentinde bir katliam oldu. Bu katliamda, kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürüldü. Ermeni işgalcileri tarafından 600 insanımız öldürüldü, binlercesi yaralandı. Bugün burada Berlin’de Azerbaycanlı olarak vatandaşlık borcumuzu yerine getiriyoruz ve katledilen çocukların, büyüklerin, yaşlıların kanının yerde kalmaması adına hatıralarını yâd ediyoruz. Azerbaycan’ın işgal edilmiş Karabağ toprakları bir gün mutlaka kurtarılacak, Azerbaycan halkının iradesi esas olacaktır" dedi.



İşgal hala devam ediyor


Ermenistan askerleri, 29 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı’yı kuşatarak bölgede yaşayan Azerbaycanlıları katletti. Katliamda 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si hâlâ Ermenistan işgali altında ve BM kararlarına rağmen Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkmıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
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