ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Hocalı katliamının 27. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, Azerbaycanlı gençler kan bağışında bulundu.

Elazığ Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen programda Genç Kızılay gönüllüleri ve kentte yaşayan Azerbaycanlı gençler bir araya geldi.

Azerbaycanlı gençlerin tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attığı programda kan bağışı yapıldı.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Enes Daş, yaptığı açıklamada, Hocalı katliamını gündemde tutmak, unutulmasının önüne geçmek için bu programı düzenlediklerini belirtti.

Şehitleri anmak için kan bağışında bulunduklarını aktaran Daş, "Buraya gelen tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Genç Kızılay olarak bu tarz faaliyetleri sürdüreceğiz." dedi.

Azerbaycanlı Nail Babayev de o gün şehit edilen, katledilenleri unutmadıklarını, o vahşete karşı susmayacaklarını vurguladı.

Babayev, "27 yıldır dünya kamuoyu buna susuyor. Ama biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bayrağımıza, sancağımıza her zaman sadık gençler olarak biz de Karabağ'da şehit olan atalarımızın yolunda gideceğiz." diye konuştu.











