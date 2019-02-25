0553 313 94 23

Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma etkinliği düzenlendi

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:42
Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılar, başkentte vatandaşlar ve turistlere katliamla ilgili bilgi verdi.

Gürcistan ile Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Hocalı için adalet" yazılı yelekler giyen Azerbaycanlılar, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski Tiflis semtinde katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Tiflis'teki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde de katliamda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, Gürcü akademisyen ve uzmanlar, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.

Programda Azerbaycan ve Gürcistan'ın 1990'lı yıllardan beri toprak bütünlüğü sorununa karşı mücadele ettiği vurgulandı, "Hocalı Katliamı" konulu sergi açıldı ve kısa film gösterimi yapıldı.

Ermeni güçlerin, Hocalı'da 25-26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda 106 kadın, 63 çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:42
  1. Hocalı Katliamı 27. Yılında Tiflis'te anıldı
  2. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü
    1. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü
    2. 6 evde yıkılma tehlikesi
    3. Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı
    4. Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı..
    5. Yeni bir partiyi kim kurdu |..
    6. AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç..
    7. Ali Koç stada giriş yaptı
    8. Komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili..
    9. UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos..
    10. C vitamini almak için ne yapmalı? C..
    11. Tanzimde bakliyat satışı başlıyor!..
    12. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    13. Ormanda ölü balina bulundu!
    14. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta..
    16. İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden..
    17. Cezayir Başbakanından ülkedeki..
    18. Beşiktaş-Fenerbahçe Canlı |..
    19. “Milletimiz yerli ürünleri öncelikli..
    20. Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı
    21. Almanya'da CDU, DEAŞ'lıları..
    22. "Uygur Türkleri çeşitli devletler..
    23. Kemal Karpat-Erdoğan görüşmesinin..
    24. Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
    25. Beşiktaş-Fenerbahçe
    26. Kadıköy'deki taksici cinayeti
    27. Taksici cinayetinde 2 tutuklama
    28. Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
    29. Milli para atletten gümüş madalya
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler