BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da Hazar Üniversitesinde düzenlenen konferansta Ermenilerin Hocalı'da ve Doğu Anadolu'da işledikleri cinayetler anlatıldı.

Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla Hazar Üniversitesi Neftçiler Kampüsü'nde düzenlenen konferansa, tarihçiler, siyaset bilimciler ve öğrenciler katıldı.

Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Telman Nusretoğlu, tarihte, ABD'de eğitim gören Ermeni misyonerlerin özellikle Doğu Anadolu'da faaliyet yürüttüğünü, bölgede yaşayan Ermenilerin çocuklarının da misyonerlerin eğitiminden geçtiğini anlattı.

Batılı devletler tarafından dayatılan tarihi bilgilerin etkin olduğunu vurgulayan Nusretoğlu, "Milli kimliğimizden, tarihimizden uzak olduğumuz sürece kendi sorunlarımızı çözme kudretine sahip olmayacağız. Ermenilerin Anadolu ve çevresinde yaptıkları zulümler bir projedir. Ermeni projesinin arkasında İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletler bulunuyor. Amaç, Anadolu'yu Müslüman Türk'ten arındırmaktır." dedi.

Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman da Hocalı'da 27 yıl önce Ermenilerin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti.

Müslümanlara yönelik katliamların hala devam ettiğine işaret eden Ağırman, "Müslümanlar birlikte hareket etmek zorunda ancak böyle bu tür acıları dünyaya anlatabiliriz. Bu coğrafyada güçlü devletleriz. Türkiye güçlü olursa Azerbaycan güçlü olur, Azerbaycan güçlü olursa bu coğrafyadaki tüm Türk Cumhuriyetleri güçlü olur. Hocalı Katliamı, Yukarı Karabağ meselesi önemli bir konu, bunu dünya gündemine taşımak zorundayız. Bu üstü örtülebilecek bir konu değildir." diye konuştu.

Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı ise hiçbir kitabın, filmin Hocalı Katliamı'nı tam olarak anlatmaya yetmeyeceğini belirterek, "Bilimin, insan haklarının geliştiği 21. yüzyılda böyle bir facianın yaşanması soru işaretidir." ifadesini kullandı.

İsahanlı, "Dünya savaşlarının, Ruanda'da, Bosna'da yaşanan soykırımın mahkemesi oldu Hocalı Katliamı'nın mahkemesi olmadı. Katliam için gözyaşı dökmek yetmez. Artık uluslararası hukuk yok, güçlü olmak lazım. Hangi sorun uluslararası hukukla çözüldü? Uluslararası hukuk kağıt üzerindedir. Güç hallediyor artık meseleyi. Güç ilimdir, güç propagandayı iyi yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.