Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince Hocalı katliamının 27. Yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen programa Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Millet olarak büyük bir hüznü ve matemi hep birlikte yüreğimizde çok derinden hissediyoruz. Türk dünyası son yüz elli yıldır özellikle hep acı, kan, gözyaşı ve soy kırımlara tabi tutuldu. Ama biz kendimizi şimdiye kadar savunmak ve savunma pozisyonunda kalmak durumunda hissettik. Esas bu katliam ve soykırımlara maruz kalan dünde aziz şerefli Türk milletiydi, bugünde halen öyle” dedi.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ise, “Bu soykırım yüzlerce Azerbaycan Türkü’nün yok olması, tutsak edilmesi, kaybolması, ağır yaralanmaları ve Hocalı’nın yerle bir edilmesidir. 25 Şubat 1992 tarihinde Hocalı nüfusunun o çocuk, yaşlı ve kadınlarının planlı bir kırıma uğramasının asıl nedeni bu insanların Türk olmalarıdır. Dolayısıyla Hocalı halkı sırf dini ve milli kimlikleri nedeniyle topluca katledilmesidir” şeklinde konuştu.