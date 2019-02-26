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Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Karabük’te anıldı

Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Ermeniler tarafından 1992 yılında gerçekleştirilen Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı vatandaşlar Karabük’te anıldı.

26 Şubat 2019 Salı 16:12
Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Karabük’te anıldı

Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Ermeniler tarafından 1992 yılında gerçekleştirilen Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı vatandaşlar Karabük’te anıldı.


Hürriyet Caddesinde bulunan eski belediye binasında toplanan kalabalık adına konuşan Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özışık, 27 yıl önce 613 kişinin Müslüman ve Türk olduğu için Ermenilerce katledildiğini belirterek, şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.


“21.yüzyılın en büyük soykırımlarından biri”


Özışık, 27 yıl önce, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan o kara gecede tüm dünyanın gözleri önünde bir vahşet gerçekleştirildiğini belirterek, “Ermeniler tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız olan Azerbaycan halkına yapılan ve insanlık tarihine “Hocalı Katliamı” olarak geçen bu vahşet, 21. yüzyılın en büyük soykırımlarından biri olarak hafızalardaki yerini aldı” dedi.


Ermenilerin Sovyetlerin desteği ile Hocalı kasabasında, 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70ten fazla yaşlı olmak üzere 613 kişiyi acımasızca katlettiğini ifade eden Özışık şunları söyledi: “ Yaşanan sadece soydaşlarımızın katledilmesi değildi. Cesetlerin çoğunun yakılmış ve gözlerinin oyulmuş olması, hamile kadın ve çocukların da bu vahşete maruz kalması, vahşetin büyüklüğünü ne yazık ki gözler önüne serdi. 26 Şubat gecesi, arkasına Rus desteğini alan Ermeni ordusu, Dağlık Karabağ’ı işgal ederek, Hocalıda yaşayan çoğu silahsız kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce masum insanı vahşice ve hunharca yok etti. Tarifi ve izahı mümkün olmayan bu katliamda ne yazık ki insanların derileri yüzülmüş, hamile kadınların karınları deşilmişti, çocukların cesetleriyle oyun oynandı. Yüzlerce soydaşımız o gece barbarca katledilerek, hiç kimsenin aklına dahi gelmeyecek işkence yöntemlerinin denendiği bu zulüm ve katliam, insanlığın yüz karası olarak tarihteki ve sağduyulu vicdanlardaki acı yerini almıştır. Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ Bölgesindeki Hocalı köyünde 26 Şubat 1992 yılında yaşanan katliam, uluslararası camianın suç olarak kabul ettiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamındaki tanımlamalarla birebir örtüşür.”


Özışık, Hocalı soykırımına katılmış olan Ermenilerin, kendi devletlerinde en üst makamlara getirildiğini ve dünya kamuoyu ise bu soykırım karşısında adeta üç maymunu oynayarak kör, sağır ve dilsiz kaldığını belirtti.


Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak Azerbaycan halkının acısını paylaştıklarını ve insanlıkla bağdaşmayan Ermeni mezalimini şiddetle kınadıklarını dile getiren Özışık, “Bu duygu ve düşüncelerle, Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak, Hocalı katliamının 27’inci yıldönümünde, acımasızca katledilen şehit soydaşlarımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:12
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