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Hocalı Katliamı Manisa’da anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı tarafından Hocalı Katliamının yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 12:32
Hocalı Katliamı Manisa’da anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı tarafından Hocalı Katliamının yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma programında konuşan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarih Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Şen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım, tarihin kara sayfasına yazılan katliamda yaşanan olayları bir kez daha gözler önüne serdi.


26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamda 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazlası yaşlı olmak üzere toplam 613 kişi tüm dünyanın gözü önünde Ermenilerce katledildi. Tarihe kara bir leke olarak düşen katliamın 27. yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’ndaki programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş,MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mehmet Balaban, Cumhur ittifakının Yunusemre ve Şehzadeler meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.



Katliamın dehşeti gözler önüne serildi


Düzenlenen anma programının konuşmacılığını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarih Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Şen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım yaptı. Programda ilk olarak konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım, katliamın dehşetini gözler önüne serdi. Yıldırım’ın ardından konuşan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarih Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Şen ise, tarihsel alt yapı ve uluslararası hukuk açısından Hocalı başlığı altında konuşmasını yaptı.


Düzenlenen programın ardından sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mehmet Balaban, Hocalı’nın Türk milletinin bitmek bilmeyen acısı olduğuna dikkat çekerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediler.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:32
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