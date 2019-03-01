0553 313 94 23

Hocalı katliamı anıldı

Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler,Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yaşanan katliamı anmak için fotoğraf sergisi düzenledi.

01 Mart 2019 Cuma 22:02
Hocalı katliamı anıldı

Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler,Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yaşanan katliamı anmak için fotoğraf sergisi düzenledi.


Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hocalı kasabasında sivillere yönelik yapılan katliamı anlatarak, katledilen ailelerin fotoğraflarını paylaştılar.


Etkinlik sonunda basın açıklaması yapan öğrenciler; 1992 yılı Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gecede 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişinin öldürüldüğünü ifade ettiler.


Azerbaycanlılara yönelik yapılan bu girişimle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2, 3, 4, 5, 9 ve 17. maddelerinin ihlal edildiğini vurgulayan öğrenciler, girişilen bu katliamdan ötürü kimsenin yargılanmadığının altını çizdi. Türk ve Müslümanlara karşı yapılan bu haksızlıkların durması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hocalı, Karabağ, Kerkük, Ahıska, Doğu Türkistan ve Türklerin ayak bastığı yerlerde şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:02
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    1. ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    2. "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol..
    3. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    4. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    5. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    6. Maçın ardından
    7. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    8. Galata Kulesi yeşile büründü
    9. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    10. Geri dönüşümde hayat var
    11. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    12. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    13. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    14. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    15. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    16. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    17. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    18. Hocalı katliamı anıldı
    19. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    20. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi