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Hocalı Katliamı 27. yılında Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

Hocalı Katliamı’nın 27.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:04
Hocalı Katliamı 27. yılında Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

Hocalı Katliamı’nın 27. yıldönümü nedeniyle Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.


Hocalı Katliamı’nın 27. yıldönümü nedeniyle Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde bir anma programı gerçekleştirildi. Türkiye Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen anma programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Milletvekilleri, Hazar Üniversitesi Rektörü Hamlet İsahanlı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Topal, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Yetkilisi Boran Aziz, akademisyenler, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve davetliler katıldı.



"Hocalı bizim tarihimizde asla unutmamamız gereken önemli bir gün"


Saygı duruşunda bulunulmasından sonra konuşma yapan Büyükelçi Erkan Özoral, ”Tarihimizde unutulmaması gereken önemli bir günlerden birini anmak için Büyükelçiliğimize toplanmış bulunuyoruz. Hocalı bizim tarihimizde asla unutmamamız gereken önemli bir gün. Bizler her zaman Türkiye ve Azerbaycan’ı iki devlet, bir millet olarak gördük her zaman iki devlet, bir millet anlayışıyla yaklaştık. Bu anlayışın çok tabii bir sonucu bizim acı günlerimizi de, sevinçli günlerimizdeki kadar birlikte anmak, acılarımızı da birlikte paylaşıp bu acıları bir daha yaşamamak için gereken dersleri birlikte çıkarmaktır. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.


ATİB Başkan Yardımcısı Avni Demirci Hocalı Katliamının dünya tarihinde koca bir leke olarak kaldığını vurgulayarak, ”Tek suçları Müslüman ve Türk olan Hocalı kasabasındaki yaklaşık 3 bin Azerbaycan vatandaşından 600’ünün Ermeni teröristler tarafından katledilmesi, dünya tarihinde maalesef koca bir leke olarak yer almaktadır” dedi.



“Öfkemiz hep ilk gün gibi ayakta”


27 yılın, katliamın acılarını, kederini unutturmadığını belirten Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Topal, ”Öfkemiz hep ilk gün gibi ayakta. Bu millet, Türk milleti ilk defa Hocalı’da soykırıma uğramadı. Ermenilerin ve onların efendilerinin yaptıklarını iyi anlamak için geriye gitmek lazım. Onları iyi tanımak lazım, bilmek lazım. Kaynarca’dan itibaren Türk milleti maalesef çok derin ıstıraplar yaşadı. 150 yıl bu mille soykırımlara muhatap oldu, ağır göçlere, travmalara muhatap oldu. Dış dünya niye Hocalı katliamına sessiz kalıyor veya Ermenilerin safında saf tutuyorlar. Orada ölenler, şehit olanlar Türk ve Müslümanlardı. Eğer Türk ve Müslüman olmasalardı emin olun ki bu mesele daha fazla gündeme gelirdi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:04
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