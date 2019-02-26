0553 313 94 23

Hocalı Katliamı 27. yılında New York'ta protesto edildi

Hocalı Katliamı, 27. yılında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi ve Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi- Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli:- "1992'de yapılan bu vahşet, hiçbir makul insan dimağının almayacağı ölçüdedir. Sadece katliam, etnik temizlik diye olaya bakarsak facianın dehşetini gözardı etmiş oluruz"- Hocalı Katliamı sırasında 11 yaşında olan Anar Usumov: - "Bu katliamın olacağını biliyorduk ama ne zaman olacağını bilmiyorduk. Her gün ateş altında yaşıyorduk"

26 Şubat 2019 Salı 23:17
Hocalı Katliamı 27. yılında New York'ta protesto edildi

NEW YORK (AA) - Hocalı Katliamı, 27. yılında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi ve Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Türk toplumundan onlarca kişi Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği önüne siyah çelenk bıraktı. Katledilen 63 çocuğun isimlerini temsilciliğin kapısına yapıştırdı.

Gösterilerin ikinci adresi ise BM Genel Merkezi karşısındaki Dag Hammorskjold Parkı oldu.

Ellerinde Türkiye, Azerbaycan ve ABD bayraklarıyla parkta bir araya gelen kalabalık, "Hocalı için adalet" ve "Ermenistan kendinden utan" sloganları attı.

Üzerilerinde "Hocalı için adalet" yazılı siyah kazaklar giyen göstericiler ellerinde, "Ermenistan terörünü durdurun", "Ermeni işgalciler Azerbaycan topraklarından çıkın" ve "Dünya toplumu suçsuz çocukların öldürülmesine göz yummamalı" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, uluslararası topluma ve BM'ye Hocalı Katliamı'nın hesabının sorulması çağrısında bulundu.

- "Bu vahşet hiçbir makul insan dimağının almayacağı ölçüdedir"

Gösteride açıklama yapan Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, Hocalı Katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen, acılarının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "1992'de yapılan bu vahşet hiçbir makul insan dimağının almayacağı ölçüdedir. Sadece katliam, etnik temizlik diye olaya bakarsak facianın dehşetini gözardı etmiş oluruz." dedi.

Uluslararası basının Hocalı'da yaşananları tüm çıplaklığıyla dünyanın gözü önüne serdiğini belirten Yerdelenli, "Hocalı kasabası Azerbaycanlılara süregelen savaşın emsalsiz bir gözdağı olarak sunulmuş ve ondan sonraki işgaller kolaylaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Yerdelenli, Türkiye ve Azerbaycan'a Hocalı Katliamının tanınması için birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

- Katliamın tanığı yaşadıklarını anlattı

Hocalı Katliamı sırasında 11 yaşında olan ve katliamın tanıklarından Anar Usumov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de 27 akrabasının öldürüldüğünü, esir alınan akrabalarından ise halen haber alamadıklarını belirtti.

Hocalı'nın 1988'den itibaren abluka altında olduğunu, gaz ve elektrik bulunmadığını belirten Usumov, "Olaylar öncesi biz her gün Ermeni ve Rus birleşmelerine karşı savaştaydık. Bu katliamın olacağını biliyorduk ama ne zaman olacağını bilmiyorduk. Her gün ateş altında yaşıyorduk." diye konuştu.

Ermeni güçlerinin Hocalı'ya girmesinin ardından tehlikeyi hissettiklerini ve en yakın ormanlara kaçtıklarını kaydeden Usumov, "Gideceğimiz yere varmak için Ermenilerin içinden geçmemiz gerekiyordu. Zaten en önemli ve en trajik olaylar da orada oldu. Ermeniler o yolda birçok insanı öldürdü, öldüremediklerini de esir aldı." dedi.

- "Kimse çocukluğumu ve gençliğimi geri veremez"

Hocalı'dan çıktıktan sonra Ağdam'a gittiklerini, buranın da 1993'te işgal edilmesiyle 10 yıl boyunca çok kötü şartlar altında çadır kentlerde yaşadıklarını anlatan Usumov, Hocalı'daki katliamın kendi hayatında bıraktığı izleri şöyle anlattı:

"O zamanlar biz yaşadıklarımızı çok normal gibi kabul ediyorduk. Gelişmiş ülkelere geldiğin zaman, insanların nasıl yaşadığını olaylara nasıl tepki verdiğini gördükten sonra senin nasıl bir trajik hayattan nasıl bir travmadan geçip geldiğini daha sonra anlıyorsun. Sonraki dönemlerde o travmalar etkisini gösterdi. O yılları savaşa kurban verdik."

Hocalı'da çocukluğu ve gençliğini, ailesini, evini bıraktığını ve şu anda San Francisco'daki bir lojistik şirketinde çalıştığını anlatan Usumov, "27 sene geçti. Bir 27 sene daha beklemeye tahammülümüz yok. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması lazım. Benim ne çocukluğumu, ne gençliğimi geri getiremezler, sadece o topraklara bizi geri döndürmeleri lazım, işgal altındaki toprakları geri almamız lazım. Bunu da barışçıl yollarla yapmamız lazım." dedi.

- Hocalı Katliamı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan’ın Hocalı şehrini işgal ederek 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:17
  1. Ermenistan
  2. Hocalı
  3. katliam
  4. New York

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç duyurusu yapıldı”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç duyurusu..
    2. İki aile arasında silahlı kavga! Köye..
    3. Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi..
    4. Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4..
    5. 10 araç birbirine girdi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    7. Bitlis'te eğitime kar engeli
    8. ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro..
    9. Kongre, Trump yönetimi yetkililerini..
    10. Erdoğan 'yeni parti' açıklaması: Artık..
    11. İki grup kavga etti, sokak savaş..
    12. Başkent’te kan donduran olay: Poşet..
    13. Muş’ta okullar 1 gün tatil
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2019
    15. ABD'den Küba'ya anayasa değişikliği..
    16. Fransa DEAŞ'lı teröristleri ülkeye..
    17. Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler’e..
    18. Tanzim noktalarında bakliyat satışı ne..
    19. Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun yapan..
    20. Derede mahsur kalan köpeği itfaiye..
    21. Erdoğan: Görüşmek istedi, 'Biz sizi..
    22. Maçın ardından
    23. Tatvan’da okullar 1 gün tatil edildi
    24. Maçın ardından
    25. Bakan Soylu’dan İstanbul’a bekçi..
    26. Muş'ta eğitime kar engeli
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklarda..
    28. ABD İHA’sı bu ay ikinci kez Rusya..
    29. Erdoğan: "Bütün vatandaşlarımın..
    30. Kayseri polisi 6 hırsızlık olayını..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı