Hocaların hocası onuruna çınar fidanı dikildi

Türkiye’de kentleşme politikaları konusunda bir otorite olan ve “Hocaların Hocası” olarak anılan Prof. Dr. Ruşen Keleş onuruna ASÜ kampüsü içindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na bir çınar fidanı dikildi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çevre ve kentleşme konularına dikkat çekmek adına hem akademik, hem de sosyal manada pek çok çalışma yaptıklarını belirterek, “Ulusal Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi’nin bu çalışmaların başında geldiğini vurguladı. En son düzenlenen Kongreye Prof. Keleş’in de katıldığını anımsatan Şahin, “Alandaki en önemli isim olan değerli Hocamız Prof. Ruşen Keleş, düzenlediğimiz programda, son derece değerli bilgilerini bizlerle paylaştı. O gün sonunda mini bir fidan dikme töreni yapmıştık. Bugün de, kendi alanında bir çınar olan Sayın Hocamız onuruna, bir çınar fidanı dikiyoruz” dedi.

Rektör Şahin’e, çınar fidanının dikimi esnasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş da eşlik etti.